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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Federico Barba Tinggalka Persib Bandung, Palermo Langsung Menyambut

Kamis, 30 Juli 2026 – 12:14 WIB
Federico Barba Tinggalka Persib Bandung, Palermo Langsung Menyambut - JPNN.COM
Federico Barba. Foto: persib

jpnn.com - Setelah menyeleasikan petualangannya bersama Persib Bandung di Liga Indonesia, Federico Barba kini kembali ke kampung halamannya Italia.

Bek berusia 32 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Palermo untuk menghadapi Serie B musim 2026/27.

Pengumuman transfer tersebut disampaikan langsung Palermo melalui akun Instagram resminya pada Rabu (30/7/2026).

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"Satu wajah lagi. Satu ikon lagi. Selamat datang di kota ini, Federico Barba," tulis Palermo.

Kembali Berkarier di Italia

Bergabungnya Barba dengan Palermo menandai kepulangannya ke kompetisi Italia setelah sempat merantau ke berbagai negara, termasuk Indonesia bersama Persib Bandung.

Sepanjang kariernya, pemain berusia 32 tahun itu memang lebih banyak menghabiskan waktu di Negeri Pizza.

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Sejumlah klub pernah dibelanya, mulai dari AS Roma, Empoli, Benevento, Pisa, hingga Como sebelum akhirnya menerima tawaran Persib pada musim lalu.

Palermo mengikat pemain berkaki kiri tersebut dengan kontrak berdurasi satu musim setelah statusnya sebagai pemain bebas transfer.

Tinggalkan Persib Bandung, Federico Barba langsung disambut klub Italia Palermo.

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TAGS   Federico Barba  Persib  Palermo  Persib Bandung  Serie B 
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