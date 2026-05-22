Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Federico Barba Wanti-wanti Persib Menjelang Laga Kontra Persijap

Sabtu, 23 Mei 2026 – 01:37 WIB
Federico Barba Wanti-wanti Persib Menjelang Laga Kontra Persijap - JPNN.COM
Bek Persib Bandung Federico Barba. Foto: Persib/ernando Hero,

jpnn.com - Ada hal menarik yang disampaikan Federico Barba di tengah persiapan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada laga pemungkas BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Pertandingan ini sangat penting bagi Persib, yang tengah berjuang mengamankan trofi Super League.

Baca Juga:

Maung Bandung saat ini masih memimpin klasemen dengan 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC.

Dengan menyisakan satu pertandingan, Persib hanya membutuhan hasil imbang untuk memastikan trofi tetap berada di Kota Kembang sekaligus mencatat hattrick juara Liga Indonesia secara beruntun.

Di tengah situasi itu, bek Persib Federico Barba menilai kondisi tim cukup ideal untuk mengakhiri musim dengan hasil maksimal.

Baca Juga:

Namun, pemain asal Italia itu menegaskan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsentrasi penuh sepanjang pertandingan.

"Fokus saya sepenuhnya tertuju pada pertandingan ini. Kami berada di posisi yang kami inginkan saat ini, dan semuanya masih berada di tangan kami sendiri. Tantangannya ialah menjaga fokus karena laga ini tidak akan mudah," jelasnya.

Jelang laga krusial Persib vs Persijap, Federico Barba memberikan komentar yang menyoroti satu hal penting.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Federico Barba  Persib Bandung  Persijap  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp