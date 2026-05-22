Federico Barba Wanti-wanti Persib Menjelang Laga Kontra Persijap

jpnn.com - Ada hal menarik yang disampaikan Federico Barba di tengah persiapan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada laga pemungkas BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Pertandingan ini sangat penting bagi Persib, yang tengah berjuang mengamankan trofi Super League.

Maung Bandung saat ini masih memimpin klasemen dengan 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC.

Dengan menyisakan satu pertandingan, Persib hanya membutuhan hasil imbang untuk memastikan trofi tetap berada di Kota Kembang sekaligus mencatat hattrick juara Liga Indonesia secara beruntun.

Di tengah situasi itu, bek Persib Federico Barba menilai kondisi tim cukup ideal untuk mengakhiri musim dengan hasil maksimal.

Namun, pemain asal Italia itu menegaskan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsentrasi penuh sepanjang pertandingan.

"Fokus saya sepenuhnya tertuju pada pertandingan ini. Kami berada di posisi yang kami inginkan saat ini, dan semuanya masih berada di tangan kami sendiri. Tantangannya ialah menjaga fokus karena laga ini tidak akan mudah," jelasnya.