Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Fedi Nuril Ungkap Alasan Tertarik Terlibat dalam Qorin 2

Selasa, 09 Desember 2025 – 19:19 WIB
Fedi Nuril Ungkap Alasan Tertarik Terlibat dalam Qorin 2 - JPNN.COM
Fedi Nuril, pemain film Qorin 2. Foto: Dok. Rapi Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fedi Nuril terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Qorin 2.

Sebagai aktor yang jarang terlibat dalam film horor, dia menyebutkan Qorin 2 membuatnya tertarik bergabung karena memiliki kedalaman cerita dan memberikan
tantangan baru baginya.

Dalam film itu, Fedi Nuril memerankan bapak yang mencari keadilan untuk anaknya yang menjadi korban bullying. Namun, di sisi lain dia juga melihat dimensi keluarga tentang relasi orangtua dan anak.

Baca Juga:

Pada Qorin 2, Fedi Nuril menjadi orang tua tunggal yang membesarkan Jaya (Ali Fikry), anak semata wayangnya yang ditinggal meninggal ibunya.

“Pak Jaya adalah seorang Bapak yang ingin mendapatkan keadilan, ketika anaknya dirundung di sekolah. Namun, ketika melapor ke pihak sekolah agar dapat diselesaikan, justru diabaikan. Makanya dia memilih untuk memanggil jin qorinnya untuk bisa mendapatkan keadilan dengan caranya,” kata Fedi Nuril.

Pria berusia 43 tahun itu menjelaskan sebenarnya cerita utama film Qorin 2 adalah tentang keluarga, bagaimana hubungan orang tua dan anak.

Baca Juga:

"Sejauh mana cinta orang tua ke anaknya, dan bisa melakukan hal yang dianggap sebagai cara untuk melindungi sang anak. Itu semua terjadi atas dasar rasa keputusasaan yang dialami,” tambah Fedi Nuril.

Sukses dengan film Qorin pertama, Rapi Films akhirnya merilis film horor terbaru yang berjudul Qorin 2.

Aktor Fedi Nuril terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Qorin 2. Sebagai aktor yang jarang terlibat dalam film horor, dia menyebutkan Qorin 2...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fedi Nuril  Qorin 2  Film Qorin 2  Qorin 
BERITA FEDI NURIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp