Feel Good Network Perkuat Ekosistem Kreatif dengan Innercircle dan BRICKS

jpnn.com, JAKARTA - Feel Good Network, jaringan kreatif independen yang dibangun untuk cara kerja pemasaran modern saat ini, menunjuk Innercircle dan BRICKS sebagai agensi kreatif utamanya; memperkuat kemampuan jaringan untuk menghubungkan pemikiran brand, kreativitas digital-first, konten, media, dan data menjadi satu sistem yang terintegrasi.

Langkah ini mencerminkan kebutuhan yang terus tumbuh di kalangan brand modern akan mitra agensi yang mampu melampaui eksekusi kampanye yang berdiri sendiri-sendiri.

Seiring pemasaran yang semakin terfragmentasi di berbagai platform, audiens, kreator, kanal commerce, dan metrik performa, brand semakin membutuhkan mitra yang dapat membangun nilai brand jangka panjang sekaligus memberikan hasil bisnis yang terukur. Innercircle dan BRICKS akan memimpin ambisi tersebut dari dua sisi yang saling melengkapi.

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Innercircle — craft global, kelincahan lokal

Didirikan bersama oleh Morica Lim dan Eve Wongsosaputro, Innercircle mengandalkan pengalaman keduanya memimpin akun global di berbagai jaringan agensi lokal maupun multinasional di Indonesia, Singapura, dan Belanda.

Ukurannya yang boutique memang disengaja: tim yang fokus dan daftar klien yang selektif membuat kepemimpinan tetap terlibat mulai dari brief pertama hingga eksekusi akhir, menghadirkan standar kreatif global dengan insting lokal, tanpa lapisan birokrasi seperti agensi besar pada umumnya. Komitmen inilah yang menjadi nama agensi ini: sebuah lingkaran dalam (inner circle) khusus untuk setiap klien.

Dalam dua tahun, Innercircle telah meninggalkan jejak besar, bekerja sama dengan brand seperti Pizza Hut, Mead Johnson, VinFast, Indofood, dan Lion Wings.

Kemitraannya dengan Pizza Hut turut mendorong tren positif brand tersebut sepanjang 2025, sekaligus meraih berbagai penghargaan di tahun pertama agensi ini, termasuk Gold dan Silver di Marketing Excellence Awards, Silver di Citra Pariwara, serta Gold dan Silver di Campaign Indonesia Awards.