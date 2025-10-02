Feeling Bagus Eliano Reijnders, Indonesia Siap Catatkan Sejarah di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia

jpnn.com - Gelandang serang Persib Bandung Eliano Reijnders diselimuti perasaan bagus menjelang Timnas Indonesia menjalani dua laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Arab Saudi.

Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak (12 Oktober). Dua laga ini akan menentukan langkah Garuda menuju sejarah lolos ke Piala Dunia.

“Saya tidak sabar, saya punya perasaan yang bagus untuk Piala Dunia."

Baca Juga: Eliano Reijnders Tak Gentar Hadapi Jadwal Gila Persib Bandung

"Namun, saya masih harus fokus lebih dulu dengan Persib, baru setelah itu mengalihkan fokus ke tim nasional,” kata Eliano, Kamis (2/10).

Dalam uji coba melawan Taipei, Eliano mencetak gol ketika Indonesia menang 6-0.

Adik kandung playmaker Manchester City, Tijjani Reijnders itu, tampil solid dan bertekad mengulang performa positif saat melawan Arab Saudi serta Irak.

“Tentu saja mereka bagus, tetapi kami juga bagus. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan sulit, kita lihat nanti siapa yang paling tangguh,” ungkapnya.

Indonesia kini tinggal selangkah lagi mencatatkan sejarah. Jika skuad Patrick Kluivert mampu memenangkan laga ronde keempat, peluang lolos akan makin terbuka.