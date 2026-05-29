JPNN.com - Lifestyle - Food

FEIHE AceKid Hadirkan Transparansi Nutrisi Anak Lewat Susu Formula Fresh Milk

Jumat, 29 Mei 2026 – 06:29 WIB
Gathering AceKid. Foto: acekid

jpnn.com, JAKARTA - FEIHE AceKid mencoba membantu orang tua lebih cermat dalam memilih nutrisi anak, lewat pendekatan yang menekankan transparansi bahan dan proses produksi susu formula.

Brand nutrisi anak dari FEIHE itu hadir di Indonesia dengan mengusung konsep natural whole milk, traceable milk source, dan one-step fresh dalam produk susu formulanya.

Brand Manager AceKid Indonesia Novita Utomo mengatakan saat ini orang tua lebih kritis dalam menentukan pilihan nutrisi untuk anak, tidak sekadar melihat nama besar merek yang beredar di pasaran.

Menurut dia, kualitas bahan baku, sumber susu, kandungan nutrisi, hingga proses produksi menjadi pertimbangan penting sebelum membeli produk susu formula.

“AceKid diformulasikan dengan susu segar sebagai bahan utama melalui proses produksi yang lebih terintegrasi,” kata Novita dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Dia menjelaskan pendekatan tersebut dihadirkan untuk membantu orang tua memahami produk nutrisi anak secara lebih menyeluruh.

Mulai dari kandungan gizi hingga proses produksi di balik susu yang dikonsumsi sehari-hari.

Sementara itu, FEIHE Southeast Asia Marketing Director Lucine Chen mengatakan AceKid juga dilengkapi flash dissolution technology, yang membantu susu lebih mudah larut saat disiapkan.

