JPNN.com - Entertainment - Musik

Felicia Tampil Memukau, Ahmad Dhani Dapat Kejutan di The Icon Indonesia

Selasa, 26 Mei 2026 – 19:19 WIB
Ahmad Dhani saat mendapatkan kejutan di The Icon Indonesia pada Senin (25/5). Foto: Dok. SCTV

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan di ajang pencarian bakat menyanyi The Icon Indonesia semakin memanas di babak Top 11 Final yang berlangsung pada Senin (25/5) malam.

Sebelas peserta terbaik menunjukkan kemampuan vokal dan karakter lewat penampilan solo yang memikat di hadapan para judges yakni Ahmad Dhani, Titi DJ, Afgan, dan Ardhito Pramono.

Panggung Top 11 Final dibuka dengan penampilan Felicia (Tangerang) yang membawakan lagu Harus Terpisah yang dipopulerkan oleh Cakra Khan.

Dia berhasil memukau para juri dan mendapatkan standing ovation dari keempat judges.

"Kamu membuka panggung malam ini dengan wow dan luar biasa, setiap lagu yang kamu bawakan di setiap penampilan selalu enak untuk didengar dengan ornamen-ornamen yang kamu beri di setiap lagu semakin membuat lagu tersebut indah,” puji Titi DJ.

Penampilan kedua dari Alvian (Ambon) yang membawakan lagu Panah Asmara yang dipopulerkan oleh salah satu judges yaitu Afgan juga berhasil membuat para judges bergoyang.

Ahmad Dhani menyatakan bahwa Alvian layak masuk ke babak 3 besar dan mendapat tantangan membawakan lagu Thriller dari Michael Jackson di babak selanjutnya.

Berlanjut dengan penampilan Aisyah (Jakarta) yang membawakan lagu Selalu Ada Di Nadimu milik Bunga Citra Lestari.

