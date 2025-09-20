Close Banner Apps JPNN.com
Felix Putra Mulya Juara Kelas 250 CC Mandalika 2025, Alhamdulillah

Sabtu, 20 September 2025 – 20:22 WIB
Pembalap muda nasional Felix Putra Mulya menjuarai Pertamina Mandalika Racing Series putaran ke-4 kelas 250 cc national sport di Pertamina Mandalika. Foto: Pertamina

jpnn.com, MANDALIKA - Pembalap muda nasional Felix Putra Mulya menjuarai Pertamina Mandalika Racing Series putaran ke-4 kelas 250 cc national sport di Sirkuit Mandalika, Lombok, Sabtu (20/9).

Dengan bahan bakar berkualitas Pertamax Turbo, Felix menjadi juara dengan finish pertama unggul sekitar tiga detik dari lawannya di urutan kedua.

“Alhamdulillah, setelah lama tidak merasakan podium, di putaran 4 hari ini bisa jadi juara pertama lagi,” ungkap Felix setelah pertandingan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina mendukung ekosistem otomotif nasional khususnya bagi pembalap muda.

Dengan tambahan dukungan bahan bakar berkualitas, Pertamina Mandalika Racing Series terbukti mampu mencetak pembalap muda nasional berprestasi baik level nasional maupun internasional.

“Secara korporasi kita berkomitmen mendukung gelaran kejuaran nasional balap motor di Pertamina Mandalika Racing Series tahun 2025. Para pembalap juga menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo yang terbukti mampu memberikan performa terbaik bagi motor para pembalap,” ucap Fadjar.

Sementara itu, Eddy Saputra Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat mengapresiasi dukungan Pertamina untuk kejuaran balap nasional Mandalika Racing Series ini.

“Pertamina Mandalika Racing Series bukan hanya sekadar penambahan label korporat, tetapi juga bentuk komitmen jangka panjang untuk pembinaan pembalap muda. Apalagi, Pertamina Mandalika Racing Series kini dilengkapi dengan program pembibitan yang menyasar usia dini,“ ucapnya. (jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com

