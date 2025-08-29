Fenerbahce Resmi Pecat Jose Mourinho

Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Fenerbahce resmi mengakhiri kerja sama dengan Pelatih Jose Mourinho.

Kabar itu diumumkan melalui akun media sosial klub pada Jumat (29/8).

"Pelatih tim utama kami, Jose Mourinho, yang menangani tim sejak musim 2024/25, telah resmi berpisah dengan kami," demikian pernyataan resmi Fenerbahce melalui situs klub.

"Kami mengucapkan terima kasih atas segala usahanya untuk tim ini dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya di masa depan."

Mourinho pertama kali bergabung dengan Fenerbahce pada 2 Juni 2024, setelah dipecat oleh AS Roma pada awal 2024.

Dalam musim perdananya, pelatih asal Portugal ini berhasil membawa Fenerbahce finis di posisi kedua Liga Super Turki, meskipun gagal meraih trofi juara.

Namun, kegagalan Fenerbahce lulus ke fase grup Liga Champions 2024/25 menjadi pemicu utama pemecatan ini.

Kekalahan agregat 0-1dari Benfica di babak play-off membuat manajemen klub kecewa, sehingga memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Mourinho.