Fenomena Media Sosial Kembali Berubah, 70 Persen Opini Publik Terbentuk dalam 24 Jam

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah era komunikasi yang serba cepat atau age of noise, kecepatan merespons menjadi kunci utama dalam memenangkan opini publik.

Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 70 persen opini publik terbentuk hanya dalam kurun waktu 24 hingga 48 jam pertama sejak suatu isu mencuat.

Founder Ipang Wahid Stratejik (IPWS), Ipang Wahid, mengungkapkan bahwa rentang waktu yang singkat tersebut menciptakan tantangan besar bagi brand dan instansi untuk bisa diterima atau tidak oleh publik.

Namun, banyak brand dan institusi yang masih terjebak dalam pola komunikasi lama yang kaku, defensif dan berpusat pada diri sendiri. Akibatnya, pesan yang disampaikan tenggelam di tengah arus informasi, bahkan berpotensi menjadi bumerang yang memperburuk situasi.

Fenomena serupa pernah terjadi dalam krisis komunikasi yang dialami oleh perusahaan bahan bakar minyak (BBM) ketika isu penurunan kualitas produk viral di media sosial.

Dalam waktu singkat, ruang digital dipenuhi oleh testimoni negatif dari publik yang mengaku langsung mendapatkan dampaknya. Perusahaan kemudian merespon dengan pendekatan teknis melalui paparan data dan hasil uji laboratorium.

Namun, di tengah kekecewaan publik, respon tersebut justru dinilai tidak menjawab keresahan mereka.

Pada saat yang sama, kompetitor lain justru memperoleh dukungan publik tanpa menampilkan data teknis secara defensif. Perusahaan tersebut hadir dengan narasi yang lebih empatik serta penguatan pengalaman pelanggan yang positif di lapangan. Pergeseran loyalitas publik pun terjadi, bukan karena kekuatan data, melainkan karena publik merasa lebih didengar dan dipahami.