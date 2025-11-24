Fenomena Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Meledak Sepanjang 2025

Senin, 24 November 2025 – 09:36 WIB

jpnn.com - Pasangan ganda putra muda Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin tampil mencuri perhatian sepanjang 2025.

Raymond/Joaquin baru diduetkan pada awal tahun, tetapi perkembangan mereka terbilang cepat.

Setelah menapaki turnamen-turnamen level bawah seperti International Series dan International Challenge, Raymond/Joaquin mulai memperlihatkan konsistensi yang membuat tim pelatih memberi kesempatan tampil di ajang yang lebih besar.

Puncak kepercayaan itu hadir pekan lalu ketika ganda putra ranking 32 tahun tersebut tampil di Australian Open 2025.

Alih-alih terbebani pada debutnya di turnamen BWF Super 500, Raymond/Joaquin justru tampil penuh keberanian hingga akhirnya menorehkan kejutan besar, yakni meraih trofi juara.

Di laga puncak, mereka mengatasi senior sekaligus sesama wakil Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Kemenangan itu melengkapi perjalanan gemilang Raymond/Joaquin sejak babak awal, termasuk menumbangkan dua pasangan unggulan Malaysia Man Wei Chong/Kai Wun Tee (3) dan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (2).

Gelar di Australian Open hanyalah salah satu dari deretan prestasi Raymond/Joaquin sepanjang 2025.