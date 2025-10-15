Fenomena Tabola Bale Berlanjut, Raih Penghargaan YouTube Music Academy 2025

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena lagu Tabola Bale dari Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel ternyata belum padam.

Buktinya, hingga kini lagu tersebut masih terus menunjukkan kekuatan di tengah derasnya arus musik digital.

Kolaborasi luar biasa dari Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel tidak hanya jadi sebuah hit yang menggemparkan tetapi berkembang jadi sebuah pergerakan budaya yang mengguncang dunia maya hingga akhirnya berhasil meraih penghargaan dari YouTube Music Academy 2025 sebagai Most Subscriber Gained Artist.

Tabola Bale yang dirilis tahun ini seolah membuktikan bahwa karya lokal dengan akar budaya yang kuat tetap mampu menembus batas platform dan generasi.

Lewat perpaduan ritme modern dan sentuhan tradisional yang autentik, lagu tersebut benar-benar menggaung luas hingga tidak terhitung berapa banyak orang yang ikut menari dan bernyanyi menikmati Tabola Bale hingga kini.

Membahas tentang proses pembuatannya, lagu Tabola Bale awalnya ditulis pada awal 2024 dengan penggarapan di bagian reff terlebih dahulu hingga akhirnya di Yogyakarta hanya dalam waktu satu minggu saja.

Namun, keputusan besar muncul di tengah proses produksi yaitu untuk tetap mempertahankan unsur Minang yang sempat dipertimbangkan untuk dihilangkan.

"Saya rasa itu adalah salah satu keputusan terbaik. Dan justru dengan mempertahankan (unsur Minang) justru jadi kunci identitas lagu ini,” kata Silet Open Up, Rabu (15/10).