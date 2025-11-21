Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Fera Muhammad Ali Membangkitkan Semangat Lewat Satukan Hati

Jumat, 21 November 2025 – 16:26 WIB
Fera Muhammad Ali Membangkitkan Semangat Lewat Satukan Hati - JPNN.COM
Fera Muhammad Ali. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Fera Muhammad Ali mempersembahkan single terbaru yang berjudul Satukan Hati.

Fera selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Jalasenastri, organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut dan istri dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

Menurutnya, Satukan Hati merupakan sebuah karya yang diciptakan untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan di seluruh pelosok Nusantara.

Baca Juga:

Lagu Satukan Hati bukan sekadar alunan musik, tetapi juga representasi dari komitmen TNI Angkatan Laut untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lirik yang menggugah dan melodi yang membangkitkan semangat, lagu itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam menghadapi segala tantangan.

"Lagu ini dipersembahkan untuk TNI Angkatan Laut dan seluruh rakyat indonesia. Harapannya lagu ini menjadi inspirasi dan semangat utk prajurit tni al, rakyat Indonesia khususnya generasi muda untuk terus berjuang menjaga persatuan demi kemajuan bangsa dan negara tercinta," ungkap Fera Muhammad Ali dalam keterangan resmi, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Dengan semangat yang sama, Fera Muhammad Ali berharap lagu Satukan Hati dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurutnya, semua dapat berkontribusi membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Penyanyi Fera Muhammad Ali mempersembahkan single terbaru yang berjudul Satukan Hati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fera Muhammad Ali  Satukan Hati  Lagu Fera Muhammad Ali  Muhammad Ali 
BERITA FERA MUHAMMAD ALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp