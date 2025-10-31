Ferdi: Bagaimanapun, Purbaya Seorang Penguasa

jpnn.com - KUPANG - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT, Ferdinandus Jehalut menilai gaya komunikasi publik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Ferdinandus, gaya komunikasi Menkeu Purbaya yang natural dan terbuka mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dan layak ditiru pejabat daerah.

“Dari perspektif komunikasi politik, gaya komunikasi Pak Purbaya itu menarik karena terkesan natural, apa adanya, bahkan cenderung anti-kemapanan. Publik justru menyukai gaya tersebut,” kata dosen Komunikasi Politik Undana itu di Kupang, Kamis (30/10) malam.

Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan gaya komunikasi Purbaya semenjak mulai menjabat sebagai Menkeu RI pada 8 September 2025.

Ferdinandus mengamati, saat ini respons publik di media sosial menunjukkan respons positif yang dominan terhadap gaya komunikasi Purbaya, sehingga menjadi angin segar di tengah menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

“Purbaya mampu mengangkat kembali kepercayaan publik yang sempat turun selama ini,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar publik tetap berhati-hati terhadap potensi munculnya populisme.

“Bagaimanapun, Purbaya adalah seorang penguasa. Kita perlu menggunakan perspektif hermeneutika kecurigaan dalam berhadapan dengan kekuasaan dan kebijakan publik. Kita boleh mengapresiasi, tetapi tetap harus kritis,” ujar Ferdi.