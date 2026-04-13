Ferdinand Tuntut Permintaan Maaf dan Klarifikasi Jusuf Kalla, Jika Tidak...

Senin, 13 April 2026 – 12:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Wapres kesepuluh RI Jusuf Kalla (JK).

Sebelumnya, JK membuat heboh di jagad maya karena isi ceramahnya perihal syahid.

Ferdinand menuntut permintaan maaf dan klarifikasi melalui somasi terhadap JK yang dilayangkan pada Sabtu (11/4).

"Kenapa saya harus menyomasi saudara Jusuf Kalla dan saya berharap beliau memberikan klarifikasi dan meminta maaf," ungkap dia kepada awak media, Senin (13/4).

Video JK berceramah di sebuah masjid menjadi heboh setelah menyinggung Islam dan Kristen memiliki dogma syahid dalam konflik antaragama.

Ferdinand menuturkan isi ceramah JK sebenarnya memenuhi tiga unsur pidana, yakni penyebaran hoaks, penistaan agama, serta provokasi.

"Ceramah tersebut juga memenuhi unsur provokasi, karena pernyataan Islam dan Kristen kalau membunuh yang lain itu syahid," ujar dia.

Selain itu, lanjut Ferdinand, ceramah JK berpotensi memunculkan kaos ketika didengar oleh orang yang rendah pemahaman tentang keagamaan.