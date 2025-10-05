Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Fermin Gagal Juara Sprint Race MotoGP Indonesia, Alex Terkendala Bagian Depan Motor

Minggu, 05 Oktober 2025 – 12:24 WIB
Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Foto: gresiniracing

jpnn.com, MANDALIKA - Pembalap BK8 Gresini Racing yang didukung Federal Oil, Fermin Aldeguer menyuguhkan penampilan impresif pada sesi Sprint Race MotoGP Indonesia 2025, Sabtu (4/10) di Sirkuit Mandalika, NTB.

Fermin berhasil memanfaatkan momentum start yang bagus dari posisi dua.

Sempat memimpin balapan hampir 13 lap, sayangnya harus melepas kemenangan pada lap terakhir dengan finis posisi dua.

Fermin makin nyaman mengendarai Ducati Desmosedici GP24 dalam mempertahankan gelar Rookie of the Year MotoGP 2025.

Sementara itu, Alex Marquez yang start dari posisi tujuh, berhasil memaksimalkan performa Ducati untuk finis posisi empat di Sprint Race.

“Harus saya akui, gagal menang di lap terakhir memang menyakitkan, tetapi kami harus senang dengan hasil ini.”

“Sejujurnya, kami tahu Marco Bezzecchi lebih cepat dari kami, tetapi karena kesalahannya di awal, kami berada di posisi dan waktu yang tepat. Kami akan berusaha meraih hasil bagus lagi di balapan utama," kata Fermin.

Alex Marquez yang finis posisi 4 mengakui ada kesalahan pada akhir Q2.

TAGS   Fermin Aldeguer  MotoGP Indonesia  Alex Marquez  Gresini Racing  Federal Oil 
