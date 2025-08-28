Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Fernando Emas: Jenderal Listyo Sukses Membawa Polri Meraih Kepercayaan Publik

Kamis, 28 Agustus 2025 – 14:16 WIB
Fernando Emas: Jenderal Listyo Sukses Membawa Polri Meraih Kepercayaan Publik - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo sukses membawa Polri meraih kepercayaan publik.

Di bawah kepemimpinannya, Korps baju cokelat itu bisa lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat karena berbagai kebijakan dan gebrakan yang dilakukan.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan selama kepemimpinan Jenderal Sigit Listyo, Polri menjadi salah satu institusi penegak hukum dengan kinerja paling mentereng dibandingkan dengan lembaga lain seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan hingga Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:

Kinerja Polisi ini telah diukur dalam sebuah survei yang dilakukan Rumah Politik Indonesia baru-baru ini.

“Terkait penilaian publik mengenai Lembaga Penegak Hukum manakah yang paling memiliki kinerja terbaik secara umum responden menilai Kepolisian RI yang paling memiliki kinerja terbaik,” kata Fernando kepada wartawan Kamis (28/8/2025).

Kendati sukses mendapat kepercayaan publik, namun prestasi mentereng itu kata Fernando jangan sampai bikin Polri berpuas diri, sebab itu bakal berimbas  pada kinerja mereka yang bisa saja justru semakin stagnan yang dapat berbuntut pada krisis kepercayaan.

Baca Juga:

Polri lanjut dia harus terus berbenah untuk menjaga kepercayaan tersebut.

“Mengenai kepolisian. Saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan oleh internal kepolisian supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat,” ujarnya.

Direktur Eksklusif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo sukses membawa Polri meraih kepercayaan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  Jenderal Listyo Sigit Prabowo  Kepercayaan Publik  Kapolri 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp