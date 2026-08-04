Fernando Emas: Kunjungan Wapres Gibran Memperkokoh Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Belum genap dua tahun dilantik sebagai wakil presiden (wapres), Gibran Rakabuming Raka sudah melakukan kunjungan di seratus lebih titik pada tiga puluh lebih provinsi.

Kunjungan tersebut patut diapresiasi dan didukung karena merupakan upaya mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi) ayahnya Gibran ketika menjabat presiden selama dua periode.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap melalui kunjungan oleh Gibran akan mampu meredam gejolak masyarakat dan meminimalisir persepsi negatif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

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Sebab, kunjungan tersebut bukan hanya dilakukan terhadap masyarakat tetapi juga terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti kiai, ulama.

"Membuktikan bahwa pasangan Prabowo dengan Gibran saling memperkuat dan saling melengkapi serta tidak ada upaya membawa agenda masing-masing namun untuk keberlangsungan pemerintahan sampai akhir masa jabatan," ujar Fernando Emas dalam keterangannya pada Selasa (8/8/2026).

Menurut Fernando, Gibran yang masih berusia muda sangat wajar kalau diberi tugas oleh Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah guna memperkuat pemerintahan dan suksesnya program yang sedang dijalankan terutama program unggulan.

"Jadi, jangan ada lagi yang berupaya membenturkan antara Prabowo dengan Gibran karena saya yakin kunjungan ke daerah merupakan penugasan kepada wapres dari Presiden Prabowo," ujar Fernando Emas.

Sebagai wakil presiden, kata dia, Gibran sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan konstitusi dan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Presiden Prabowo.