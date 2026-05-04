Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ferrari Mengungkap Harga Mobil Listrik Pertamanya Luce, Wow!

Senin, 04 Mei 2026 – 16:26 WIB
Ferrari Mengungkap Harga Mobil Listrik Pertamanya Luce, Wow! - JPNN.COM
Ferrari Luce. Foto: ferrari

jpnn.com - Ferrari akhirnya membuka tabir salah satu proyek paling ambisiusnya: mobil listrik murni pertama yang diberi nama Ferrari Luce.

Tak hanya soal teknologi, pabrikan asal Italia itu juga langsung membuat publik tercengang lewat banderol harganya yang tembus €550.000, atau sekitar Rp9,5 miliar.

Angka tersebut menempatkan Luce di level yang sangat eksklusif, bahkan melampaui sejumlah model mewah bermesin konvensional milik Ferrari sendiri.

Baca Juga:

Laporan Bloomberg menyebut harga itu juga naik sekitar €50.000 dibanding estimasi awal yang sempat beredar pada 2024.

Dengan posisi ini, Luce berpeluang menjadi salah satu mobil listrik termahal di dunia, termasuk jika dibandingkan dengan Rolls-Royce Spectre.

Pengumuman harga final disebut akan dilakukan bersamaan dengan peluncuran resminya pada 25 Mei mendatang.

Baca Juga:

Menariknya, Ferrari tidak mengikuti arus pasar yang ramai melahirkan SUV listrik.

Soal debut EV pertamanya, Ferrari justru memilih format grand touring wagon—sebuah pendekatan yang lebih dekat dengan DNA mereka.

Ferrari akhirnya membuka tabir salah satu proyek paling ambisiusnya: mobil listrik murni pertama yang diberi nama Ferrari Luce. Sebegini harganya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ferrari  mobil listrik Ferrari  Ferrari Luce  harga Ferrari Luce 
BERITA FERRARI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp