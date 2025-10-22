Ferrari SC40, Mahakarya Untuk Satu Klien Istimewa di Dunia

jpnn.com - Ferrari kembali mengejutkan dunia supercar dengan memperkenalkan Ferrari SC40, karya terbaru dari Special Projects Programme yang legendaris.

SC40 adalah karya seni bergerak — diciptakan hanya satu unit di dunia untuk seorang klien istimewa. yang ingin menghidupkan kembali semangat Ferrari F40 dalam wujud modern.

Diperkenalkan di Maranello pada 17 Oktober 2025, SC40 berdiri di atas platform 296 GTB yang terkenal bertenaga.

Di balik bodi serba baru yang berotot dan aerodinamis, tersembunyi jantung V6 turbo-hybrid dengan penggerak roda belakang— warisan langsung dari DNA performa Ferrari masa kini.

Namun, meski berbagi tulang punggung dengan 296 GTB, SC40 adalah kisah berbeda sama sekali.

Di bawah arahan maestro desain Flavio Manzoni, setiap lekukan dan garisnya dirancang ulang sebagai penghormatan modern terhadap F40 — supercar legendaris 1987, yang hingga kini masih menjadi ikon di dunia otomotif.

Dari depan, SC40 langsung menegaskan identitasnya: hidung panjang dan rendah, sayap belakang tetap (fixed rear wing) yang tinggi dan tegas, serta silhouette ramping yang seolah mengalir dari masa lalu ke masa depan.

Detail-detail klasik seperti louvres Lexan® berasap dan fascia belakang open-mesh juga hadir kembali, kali ini dengan sentuhan modern untuk membantu pendinginan mesin turbo.