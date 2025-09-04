Ferry Irwandi Dorong Rombak Total Pemimpin Polri

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah Ferry Irwandi menyebut kepemimpinan di Polri perlu dirombak total melalui reformasi di Korps Bhayangkara itu.

Dia berkata itu demi menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri aksi di depan Gerbang Pancasila, area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

"Kalau gue, sih, rombak semua, ya. Yang penting ada perubahan," kata Ferry.

Ferry datang ke Gerbang Pancasila bersama selebgram, penyanyi, dan penulis untuk membawa 17+8 Tuntutan Rakyat yang terbagi dalam dua bagian untuk diserahkan kepada DPR.

Bagian pertama ada permintaan untuk dituntaskan pada 5 September dan bagian kedua menuntut selesai pada 25 Agustus 2026.

Ferry pun mengajak semua pihak bisa terus mengawasi tuntutan merombak total kepemimpinan Polri.

"Ya, kita awasi saja terus. Semoga bisa berubah total, kan, katanya memang Polri benar-benar harus dievaluasi," lanjut Ferry.

Dalam kesempatan yang sam, dia kemudian menerima pertanyaan soal langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan kenaikan pangkat ke polisi ketika kasus tewasnya Affan Kurniawan belum tuntas.