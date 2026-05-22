Ferry Paulus Bilang League Cup Bukan Sekadar Turnamen Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Operator kompetisi sepak bola nasional I.League mengumumkan jadwal resmi kompetisi lebih awal. Mereka juga memastikan hadirnya turnamen baru bertajuk League Cup atau Piala Liga yang sebelumnya disebut Piala Indonesia.

Super League dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026, sedangkan Championship menyusul pada 18 September 2026. Sementara itu, League Cup akan berjalan bersamaan dengan kompetisi liga sepanjang musim.

Keputusan ini langsung memunculkan antusiasme besar. Setelah bertahun-tahun vakum tanpa kompetisi piala sejak Piala Indonesia terakhir digelar pada 2019, kini klub-klub akhirnya kembali memiliki panggung tambahan untuk berburu trofi.

League Cup disebut bukan sekadar turnamen pelengkap. Ajang ini diproyeksikan menjadi wadah baru untuk meningkatkan menit bermain pemain lokal, terutama di tengah kebijakan setiap klub masih diperbolehkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing musim depan.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengatakan pihaknya memang sengaja menyiapkan kalender lebih cepat agar seluruh klub bisa melakukan persiapan lebih matang menghadapi musim baru.

"Kalender musim 2026/2027 disusun lebih awal agar klub dan seluruh stakeholder memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan," ujar Ferry Paulus.

Tak hanya itu, Ferry memastikan League Cup bukan sekadar turnamen tambahan biasa. Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat kualitas sepak bola nasional.

"Selain itu, kami mulai mempersiapkan penyelenggaraan League Cup sebagai tambahan kompetisi yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem sepak bola nasional," tutur Ferry.