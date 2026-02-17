Fervid Pilates Studio Sediakan Fasilitas Semi Group Class dengan Pelatih Bersertifikasi

jpnn.com - Olahraga pilates kini menjadi fenomena di kalangan anak muda, terutama di Jakarta. Studionya pun kian menjamur, salah satunya Fervid Pilates Studio.

Fervid juga diklaim sebagai studio pilates pertama di Indonesia yang memberikan fasilitas semi group class, khusus untuk perempuan.

"Owner Fervid Pilates Studio memiliki tujuan membangun gaya hidup sehat untuk para perempuan, termasuk ibu rumah tangga, pekerja dan generasi muda untuk terus konsisten menjalankan hidup sehat," kata Head Manager Fervid Pilates Studio, Alma Natasya, di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Alma menjelaskan bahwa pilates sangat penting untuk melatih otot inti dan fleksibilitas tubuh.

Selain untuk tubuh, pilates pun sangat baik untuk kesehatan mental, dan melatih fokus.

"(Latihan pilates) ini sangat baik dilakukan," ujar Alma yang sudah 2 tahun bekerja di Fervid Pilates Studio.

Dia menyebut Fervid Pilates Studio menyediakan program seperti private session, ada sesi pilates untuk post injury, semisal untuk kebutuhan pemulihan khusus, ibu hamil dan pemulihan untuk perempuan pasca-melahirkan, dan penderita skoliosis.

"Jadi, di studio kami tidak hanya soal estetika, tetapi kami menawarkan pelatih yang bersertifikasi khusus pilates, dan mempelajari secara mendalam anatomi tubuh manusia," ucapnya.