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Festival Asia Afrika 2026 Dijaga Ratusan Personel, Rekayasa Lalu Lintas Berlaku

Jumat, 10 Juli 2026 – 17:01 WIB
Festival Asia Afrika 2026 Dijaga Ratusan Personel, Rekayasa Lalu Lintas Berlaku - JPNN.COM
Ilustrasi - Rangkaian Festival Asia Afrika 2025 di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Sebanyak 264 personel disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026 yang akan berlangsung di Kota Bandung pada Sabtu - Minggu (11-12/7/2026).

Ratusan petugas itu disiagakan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan, sebanyak 186 personel diterjunkan pada hari pertama pelaksanaan festival. Sementara di hari kedua atau Minggu (12/7), sebanyak 78 personel kembali disiagakan.

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"Jumlah personel pengamanan pada Sabtu sebanyak 186 personel dan Minggu sebanyak 78 personel," kata Asep di Bandung, Jumat (10/7/2026).

Selain menempatkan personel di lokasi kegiatan, kepolisian juga menyiapkan pola pengamanan terbuka dan tertutup.

Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

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"Patroli mobile pada lokasi atau daerah lokasi rawan sekitar objek pengamanan. Pengawalan terhadap pergerakan massa aksi dari titik kumpul ke Objek Pengamanan dan rekayasa lalu lintas oleh satuan Lalu Lintas," ujarnya.

Sementara itu, Polrestabes Bandung bakal menerapkan rekayasa lalu lintas saat gelaran Festival Asia Afrika yang akan berlangsung pada Sabtu besok. Masyarakat diimbau untuk mencari alternatif agar terhindar dari kemacetan.

Sebanyak 264 personel disiagakan mengamankan Festival Asia Afrika 2026 di Bandung. Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Asia Afrika.

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TAGS   Festival Asia Afrika 2026  Polrestabes Bandung  Bandung  Polisi  AKBP Asep Saepudin 
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