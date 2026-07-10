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JPNN.com - Daerah

Festival Asia Afrika 2026, Polrestabes Bandung Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Jumat, 10 Juli 2026 – 12:42 WIB
Festival Asia Afrika 2026, Polrestabes Bandung Siapkan Rekayasa Lalu Lintas - JPNN.COM
Rangkaian Festival Asia Afrika 2025 di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung bakal menerapkan rekayasa lalu lintas saat gelaran Festival Asia Afrika yang akan berlangsung pada Sabtu (11/7/2026).

Masyarakat diimbau untuk mencari alternatif agar terhindar dari kemacetan.

KBO Satlantas Polrestabes Bandung AKP Deden Juandi mengatakan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah titik kawasan Asia Afrika dan sekitarnya.

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Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

"Rencana pengalihan arus atau rekayasa lalin kegiatan Festival Asia Afrika, Jalan Asia Afrika (dilakukan) pengalihan di simpang Tamblong - Asia Afrika," kata Deden saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, arus lalu lintas dari arah utara maupun timur akan dialihkan ke arah selatan melalui Jalan Lengkong Besar - Dalem Kaum - Pungkur, serta sejumlah ruas jalan lainnya.

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Selain itu, kendaraan dari arah utara maupun timur juga tidak bisa memasuki Jalan Naripan melalui Simpang Tamblong - Naripan. Sebab, akses dari Simpang Braga - Naripan sudah ditutup karena terdapat tenda kegiatan yang berdiri di kawasan Braga pendek.

"Di simpang Tamblong - Naripan, untuk arus lalin dari arah utara dan timur tidak ada yang masuk ke Jalan Naripan. Karena di Simpang Braga - Naripan sudah ditutup dan sudah berdiri tenda-tenda di Jalan Braga pendek," ujarnya.

Polrestabes Bandung menerapkan rekayasa lalu lintas saat Festival Asia Afrika, Sabtu besok. Pengendara diminta memilih jalur alternatif.

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TAGS   Festival Asia Afrika 2026  Festival Asia Afrika  Bandung  Jawa Barat 

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