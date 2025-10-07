Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Festival Budaya Irau Malinau, Slank Berkolaborasi dengan 1.000 Penari Kolosal

Selasa, 07 Oktober 2025 – 09:15 WIB
Festival Budaya Irau Malinau, Slank Berkolaborasi dengan 1.000 Penari Kolosal - JPNN.COM
Sekda Malinau Ernes Silvanus bersama grup musik Slank saat gladi bersih pembukaan Festival Budaya Irau Malinau 2025, Senin (6/10). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Malinau)

jpnn.com - MALINAU - Slank akan memeriahkan Festival Budaya Irau ke-11 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Malinau ke-26 pada Selasa (7/10).

Grup musik legendaris itu bahkan akan berkolaborasi dengan 1.000 penari kolosal pada pembukaan Festival Budaya Irau ke-11.

"Pada pembukaan akan ada kolaborasi Grup Band Slank dengan seribu penari kolosal," kata Ketua Panitia Festival Budaya Irau Malinau Ernes Silvanus di Malinau, Senin (6/10) malam.

Baca Juga:

Dia menambahkan panitia dan semua unsur yang terlibat dalam acara pembukaan melaksanakan gladi bersih.

“Hari ini gladi bersih, baik nanti mulai proses penyambutan tamu utama, kemudian persiapan juga tarian. Gladi bersih ini sudah dihadiri semua,” ungkap Ernes.

Pria yang juga menjabat sekretaris daerah (sekda) Malinau ini menjelaskan Slank juga turut serta dalam gladi bersih tersebut. Sebab, Slank akan berkolaborasi dengan pemain musik lokal dan seribu penari kolosal.

Baca Juga:

“Tadi sudah juga gladi bersama Slank dalam rangka persiapan karena Slank ikut dalam acara pembukaan Festival Budaya Irau,” katanya.

Sementara itu terkait panggung utama, Ernes menjelaskan akan dirapikan setelah gladi bersih dan sesudah itu harus steril sampai pembukaan.

Slank akan memeriahkan Festival Budaya Irau ke-11, dan berkolaborasi dengan 1.000 penari kolosal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Slank  Festival Budaya  Festival Budaya Irau Malinau  Malinau 
BERITA SLANK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp