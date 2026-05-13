JPNN.com - Entertainment - Film

Festival Film Cannes 2026 Resmi Dibuka, 22 Film Bersaing Raih Palme d'Or

Rabu, 13 Mei 2026 – 21:27 WIB
Ilustrasi - Festival Film Cannes. Foto: Antara/Reuters.

jpnn.com, JAKARTA - Festival Film Cannes ke-79 resmi dibuka pada Selasa (12/5) di kota Cannes, Prancis selatan, dengan menghadirkan 22 film yang bersaing memperebutkan penghargaan tertinggi Palme d'Or.

Ajang perfilman paling bergengsi di dunia itu akan berlangsung hingga 23 Mei 2026 dan kembali menjadi pusat perhatian industri film internasional.

Upacara pembukaan digelar meriah dengan kehadiran sineas, aktor, dan pelaku industri film dari berbagai negara.

Sutradara Peter Jackson, menerima penghargaan kehormatan Palme d'Or sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya di dunia perfilman.

Nama Peter Jackson dikenal luas melalui trilogi film The Lord of the Rings yang meraih kesuksesan besar secara global.

Pada malam pembukaan, film terbaru garapan sutradara Prancis Pierre Salvadori berjudul The Electric Kiss diputar sebagai film pembuka festival.

Pemutaran film tersebut menandai dimulainya rangkaian kompetisi utama yang akan menentukan peraih Palme d'Or tahun ini.

Sebanyak sembilan juri ditunjuk untuk menilai seluruh film yang masuk dalam kompetisi resmi.

