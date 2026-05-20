Festival Jakarta Great Sale 2026 Siap Sambut Perjalanan 5 Abad DKI

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 kembali digelar.

Festival belanja tahunan tersebut mengusung tema "Jakarta Belanja Penuh Cerita" sebagai rangkaian perjalanan menuju 5 abad Jakarta. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ambil bagian sebagai sponsor utama kategori Bank Partner FJGS tahun ini.

FJGS 2026 akan berlangsung pada 10 Juni hingga 22 Juli 2026. Diikuti oleh ribuan outlet ritel dari 104 pusat perbelanjaan anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta.

Plt. Ketua Festival Jakarta Great Sale Ellen Hidayat mengatakan, FJGS bukan sekadar agenda promosi tahunan. Ajang tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pusat perbelanjaan, pelaku usaha, UMKM, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menggerakkan ekonomi ibu kota.

"Melalui tema Jakarta Belanja Penuh Cerita, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang terus berkembang," terang Ellen.

Ellen Hidayat optimistis transaksi ritel selama penyelenggaraan FJGS 2026 dapat mencapai Rp. 16 triliun. Nilai tersebut meningkat dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 15,5 triliun. Didukung berbagai program yang telah disiapkan untuk menarik minat belanja masyarakat.

"Mulai dari diskon hingga 70 persen, All Day Sale, Midnight Sale, hingga program belanja berhadiah mobil listrik AION V Exclusive melalui aplikasi EShoppercard, Perhiasan Emas dan Berlian total senilai 50 juta, Voucher Belanja total senilai 150 juta." ujarnya.

Selain program belanja, FJGS 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan sosial dan budaya, di antaranya, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta, hingga pawai defile di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam rangka menyambut 5 Abad Jakarta.