JPNN.com - Entertainment - Event

Festival Market 2025 Hadirkan 100 Tenant Hingga Beragam Keseruan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Festival Market 2025 digelar di Lippo Mall Kemang Village, Avenue of the Stars, Jakarta pada 30 Oktober hingga 2 November 2025. Foto: Dok. FM

jpnn.com, JAKARTA - Festival Market 2025 siap memberi keseruan di Lippo Mall Kemang Village, Avenue of the Stars, Jakarta 30 Oktober hingga 2 November 2025.

Menariknya, festival tersebut menghadirkan lebih dari 100 tenant, terdiri dari brand fashion, beauty, F&B, hingga lifestyle.

"Festival Market memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar festival. Kami ingin menciptakan ruang pengunjung dapat terhubung secara emosional-melalui musik, cita rasa, dan kisah di balik setiap brand lokal yang berpartisipasi," ungkap Anita Wardhana, Founder Festival Market

Pengunjung dapat menemukan berbagai merek lokal inspiratif di Festival Market 2025.

Beberapa di antaranya seperti Sarah Sechan, Olin Wardrobe, Touche Official, Yumo Active, Kals and Frey, serta deretan tenant kuliner ternama seperti Hokkaido-ya, Steak Abuba, Dear Butter, Kopi Huko, dan Nescafe.

Selain area belanja dan kuliner, Festival Market 2025 juga menghadirkan serangkaian program interaktif.

Antara lain, Beauty Bash: kegiatan make-over, skin analysis, serta fashion show; Creative Talk Show: menghadirkan narasumber inspiratif seperti Dikha Sigit (Fashionpreneur)
dan Jenahara Nasution (Influencer & Womenpreneur); Live DJ dan Music Performances, serta Meet & Greet dengan selebriti dan influencer.

Community Activity Series seperti Woke A-Yoga, Body Jam & Zumba Class, Running Fun Run, dan Sunmorioke, kegiatan gabungan antara Sunday Morning Ride dan karaoke komunitas motor.

Festival Market 2025 siap memberi beragam keseruan di Lippo Mall Kemang Village, Avenue of the Stars, Jakarta 30 Oktober hingga 2 November 2025.

