JPNN.com - Daerah - Riau

Festival Pacu Jalur 2025 Dimulai, Menbud Fadli Zon Turut Hadir

Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:12 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menghadiri Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, Riau, Rabu (20/8). Foto: Rizki/JPNN.com

jpnn.com, KUANTAN SINGINGI - Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau berlangsung mulai Rabu, 20 Agustus 2025.

Kehadiran Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya menandai dimulainya salah satu event budaya terbesar di Riau tersebut.

Rombongan pejabat terlihat tiba dengan iring-iringan dan disambut dengan rangkaian acara adat masyarakat Kuansing.

Alunan musik tradisional dan penampilan seni budaya khas Melayu Riau makin memeriahkan Festival Pacu Jalur 2025.

Para pejabat terlihat mengenakan busana tradisional Melayu lengkap dengan tanjak, yang makin menambah nuansa sakral acara.

Sorak sorai masyarakat yang memadati kawasan Tepian Narosa menyambut kedatangan para tamu.

Festival Pacu Jalur 2025 dijadwalkan akan berlangsung mulai 20 hingga 24 Agustus mendatang.

Ribuan penonton, termasuk wisatawan mancanegara, diperkirakan bakal memadati Tepian Narosa untuk menyaksikan tradisi kebanggaan masyarakat Kuansing itu

