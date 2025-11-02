Festival Sungai Cipinang 2025, Ciptakan Lingkungan dan Ruang Nyaman Bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) menyelenggarakan kegiatan Festival Sungai Cipinang 2025.

Kegiatan menjadi bagian dari upaya bersama memulihkan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipinang yang kini menghadapi tekanan berat akibat padatnya permukiman dan meningkatnya aktivitas penduduk.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, bersama Anggota Grup ikut mendukung program tersebut untuk mewujudkan kelestarian alam.

Dalam momentum tersebut, berbagai kegiatan digelar, antara lain penanaman pohon di area Waduk Dukuh I, pengerukan sedimen di segmen 3 Kelurahan Dukuh, pelepasan ikan secara simbolis, bazar UMKM, dan kegiatan mancing bersama komunitas.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian alam di Sungai Cipinang.

Menurut dia, Sungai Cipinang mampu menyediakan air tetapi juga mampu menjadi ruang yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Sungai adalah sumber kehidupan, dan kita harus jaga airnya untuk tetap bersih. Kita butuh sungai untuk hidup dan menjamin kesejahteraan hidup kita," ucap Diaz dalam keterangannya, pada Sabtu (1/11).

Diaz juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif menanam pohon baik di sekitar sungai dan tempat tinggal.