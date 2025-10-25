Festival Terbesar Bejo Jahe Merah, Anti Angin-Angin Club Fest Hadir di Lima Kota

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki akhir tahun, memang suhu udara yang berubah-ubah dan angin kencang kerap membuat tubuh lebih rentan terkena masuk angin. Sebagai brand kebanggaan Indonesia yang dikenal dengan kehangatan alami jahe merahnya, Bejo Jahe Merah hadir dengan cara berbeda untuk menghangatkan masyarakat.

Head of Marketing PT Bintang Toedjoe Arwin Nugraha Hutasoit menyampaikan salah satu kampanye dilakukan lewat pesta musik Anti Angin Angin Club Fest.

Kali ini festival Anti Angin Angin Club Fest digelar di lima kota di Indonesia mulai dari Metro (Lampung), Kediri (Jawa Timur), Subang (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah) dan Serang (Banten).

Dia menyebut festival itu mengusung musik berbagai genre, acara itu akan menghadirkan musik pop, koplo, elektronik, hingga reggae.

"Anti Angin Angin Club Fest akan berlangsung mulai akhir Oktober sampai Desember mendatang, dengan Kota Metro, Lampung jadi persinggahan pertama," ungkal Arwin dikutip, Sabtu (25/10).

Anti Angin Angin Club Fest menjadi acara musik pertama yang diselenggarakan produk masuk angin di Indonesia, menyapa masyarakat di berbagai kota.

Arwin menyebut Anti Angin Angin Club Fest ini akan menjadi festival musik pertama dan terbesar yang diadakan Bejo Jahe Merah.

“Tujuannya untuk menginspirasi masyarakat untuk membekali diri dalam menghadapi perubahan cuaca di penghujung tahun, tentu saja inspirasi ini dibagikan secara fun dan bisa dinikmati bersama-sama teman dan kerabat,“ tutur Arwin.