Festival UMKM Askrindo 2025 Perluas Akses Asuransi Mikro

Selasa, 25 November 2025 – 19:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival UMKM Askrindo 2025 menjadi salah satu upaya dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kegiatan ini digelar seiring hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang mencatat peningkatan indeks literasi keuangan menjadi 66,46% dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%.

Melalui Festival UMKM Askrindo 2025 bertema “Ayo Dukung UMKM di Festival Rasa Lokal”, perusahaan memberikan pemahaman mengenai manfaat Asuransi Mikro sekaligus menyalurkan perlindungan Asuransi Mikro Usahaku kepada 30 UMKM dengan total nilai pertanggungan Rp150 juta.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas akses perlindungan bagi UMKM yang kerap menghadapi keterbatasan dalam menjangkau produk asuransi konvensional.

Dia berharap, kehadiran Asuransi Mikro dapat membangun ketangguhan pelaku usaha dalam menghadapi risiko operasional.

“Penting bagi para pelaku UMKM memahami dan mendapatkan akses terhadap perlindungan usaha yang terjangkau.

Melalui pemberian Asuransi Mikro ini, kami berharap dapat meningkatkan literasi dan inklusi asuransi sehingga UMKM semakin tangguh dalam menghadapi risiko usaha,” ujar Fankar.

Asuransi Mikro Usahaku disiapkan sebagai solusi perlindungan sederhana dan mudah diakses.