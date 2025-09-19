Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Fesyen Wajib OOTD saat Musim Hujan, Tetap Aman tetapi Stylish

Jumat, 19 September 2025 – 16:00 WIB
Fesyen Wajib OOTD saat Musim Hujan, Tetap Aman tetapi Stylish - JPNN.COM
Musim hujan kadang bikin keki untuk memilih outfit kece, padahal dengan fashion item yang tepat kita bisa tetap nyaman sekaligus stylish. Foto: dok Jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Musim hujan kadang bikin keki untuk memilih outfit kece, padahal dengan fashion item yang tepat kita bisa tetap nyaman sekaligus stylish. 

Jaket, sepatu, hingga aksesori bisa jadi fashion andalan untuk melindungi diri dari hujan sekaligus memperkuat gaya. Bagi sebagian orang, ini justru momen untuk bereksperimen dengan OOTD baru yang bisa dengan mudah kamu temukan di toko pakaian maupun toko baju online favoritmu.

Tren fesyen saat musim hujan bukan hanya soal melindungi diri dari air, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa memadukan fungsi dan gaya dalam setiap penampilan.

Baca Juga:

Item seperti jaket waterproof, boots pendek, atau payung lipat stylish bisa jadi statement sederhana tapi impactful untuk sehari-hari.

Yuk Simak Inspirasi OOTD Musim Hujan

Supaya enggak bingung lagi, berikut adalah fashion hack berupa daftar item wajib musim hujan yang bisa kamu andalkan.

Baca Juga:

Tips berikut cukup mudah diterapkan dan pastinya bisa bikin kamu tetap kece meski langit mendung. 

Cari inspirasi OOTD kece sekaligus nyaman, baik dari toko pakaian terdekat atau langsung belanja lewat toko baju online.

TAGS   Musim Hujan  Fesyen  gaya  Hujan 
