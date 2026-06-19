Fete de la Musique 2026, Violet Indigo Gelar Tur di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Setiap tahun pada 21 Juni, jutaan orang di seluruh dunia merayakan Fête de la Musique atau Hari Musik Sedunia, sebuah acara global yang lahir di Prancis pada tahun 1982 dan mengubah jalanan, taman, alun-alun, serta ruang publik menjadi panggung terbuka bagi para musisi dan penonton.

Di Indonesia, perayaan ini kembali digelar pada 2026 dengan program menarik yang mencakup beberapa kota di seluruh nusantara serta menampilkan artis electro-pop Prancis, Violet Indigo, dalam tur pertamanya di Indonesia.

Dipersembahkan oleh Kedutaan Besar Prancis di Indonesia - Institut français d'Indonésie (IFI) bekerja sama dengan mitra lokal di seluruh negeri, Fête de la Musique 2026 merayakan musik sebagai bahasa universal dari kreativitas, inklusi, dan dialog.

Acara yang tidak dipungut biaya serta terbuka untuk semua kalangan ini, mempertemukan musisi profesional, talenta baru, dan pecinta musik dalam semangat berbagi. Fête de la Musique sendiri merupakan fenomena budaya global yang dirayakan di sekitar 1.000 kota di lebih dari 120 negara.

Edisi Jakarta memiliki makna khusus karena diselenggarakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari jadi Jakarta yang ke-499 dan sebagai langkah menuju perayaan hari jadi ke-500 pada tahun 2027.

Melalui kolaborasi ini, Fête de la Musique tercatat dalam kalender budaya Jakarta sekaligus menegaskan kembali pentingnya ruang publik sebagai tempat untuk ekspresi artistik, keterlibatan masyarakat, dan pertukaran antarbudaya.

Pada 21 Juni, alunan musik menggema di seluruh ibu kota melalui serangkaian pertunjukan gratis di beberapa lokasi ikonik, termasuk IFI Jakarta selama Car Free Day, Stasiun MRT Bundaran HI, Stasiun MRT Blok M, dan Summarecon Mall Serpong.

Mulai dari alunan musik tradisional hingga pop kontemporer, musik independen, dan penampilan DJ, penonton diajak menemukan keragaman ekspresi musik yang dibawakan oleh musisi dan komunitas musik Indonesia sepanjang hari.