FIA UI Satukan Pemangku Kepentingan di Konferensi Internasional, Perkuat Riset & Kebijakan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) kembali menyelenggarakan konferensi internasional pada 24–27 November 2025, yang memadukan The 5th ICAS-PGS, The 6th ICBAP, dan The 1st IFTAC.

Mengusung tema “Trust, Transparency, and Transformation: Rethinking Policy and Administration in a Turbulent World,” konferensi ini menjadi forum refleksi akademik mengenai tantangan tata kelola publik, bisnis, dan perpajakan di tengah dinamika global.

Dekan FIA UI Prof. Dr. Dra. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si., mengatakan forum ini dirancang untuk memperkuat hubungan antara riset dan kebutuhan kebijakan publik.

Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.

"Melalui forum ini, kami mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan yang lebih transparan, adaptif, dan kolaboratif,” ujar Prof. Retno dalam konferensi internasional di Kampus FIA UI Depok, Selasa (25/11).

Sementara itu, Ketua ICAS-PGS 2025, Dr. phil. Reza Fathurrahman, MPP, menambahkan bahwa tahun ini konferensi memperlihatkan tingginya kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.

Dengan lebih dari 130 topik riset dan partisipasi para ahli dari berbagai negara, konferensi ini memperkaya perspektif sekaligus memperkuat jejaring kebijakan lintas yurisdiksi.

Acara ini juga dibuka oleh Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., Ketua Senat Akademik UI Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG, Subsp. FER,MPH, FRANZCOG (Hons), FICRM, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto.