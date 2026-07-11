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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Fiat Topolino: Mobil Listrik Mungil Rp 200 Jutaan, Cocok Buat di Jakarta

Sabtu, 11 Juli 2026 – 06:10 WIB
Fiat Topolino: Mobil Listrik Mungil Rp 200 Jutaan, Cocok Buat di Jakarta - JPNN.COM
Fiat Topolino. Foto: Fiat

jpnn.com - Fiat membawa nuansa khas Italia ke pasar Amerika Serikat lewat kehadiran Topolino.

Mobil listrik mungil itu ditawarkan dengan harga mulai 13.995 dolar AS atau sekitar Rp253 juta.

Di tengah dominasi kendaraan berukuran besar di Negeri Paman Sam, Topolino hadir dengan konsep berbeda.

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Mobil lebih mengedepankan gaya hidup dan mobilitas sederhana ketimbang performa tinggi.

CEO FIAT Olivier Francois mengatakan Topolino menjadi simbol babak baru merek asal Italia itu di pasar Amerika Serikat.

"Topolino bukan sekadar kendaraan kecil, tetapi menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan, penuh karakter, dan sederhana," ujarnya.

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Topolino dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 5,4 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 74 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Mengisi baterainya juga cukup mudah, hanya membutuhkan sekitar lima jam menggunakan arus AC 2,3 kW.

Fiat membawa nuansa khas Italia ke pasar Amerika Serikat lewat kehadiran Topolino.

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TAGS   FIAT  Fiat Topolino  spesifikasi Fiat Topolino  harga fiat topolino  mobil listrik 
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