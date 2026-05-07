FIBA Dapat Dukungan Penuh Menggelorakan Program Basketball for Good di Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Federasi basket dunia (FIBA) melanjutkan komitmen mendorong perkembangan olahraga bola basket di Indonesia. FIBA memiliki program Basketball for Good untuk mendorong anak-anak di Indonesia mau bermain basket. Untuk memperkuat komitmen itu, FIBA menjalin kemitraan strategis dengan Nestle Milo.

COO FIBA Patrick Mariller mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya gencar melakukan safari ke beberapa daerah untuk menjangkau lebih banyak anak-anak yang ingin bermain basket.

“Melalui Basketball for Good, kami memanfaatkan bola basket sebagai platform untuk membangun karakter dan meningkatkan kepercayaan diri. Kami melihat bagaimana pendekatan ini mampu memberikan dampak nyata bagi anak-anak, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga mental dan sosial,” ujar Patrick.

Baca Juga: Geliat Basket di Maluku Meningkat dengan Program Basketball For Good bersama FIBA

Program Basketball for Good rencananya akan berlangsung mulai Mei hingga Oktober 2026 di berbagai wilayah, seperti Banten, Makassar, Lubuk Linggau, Kendari, dan Samarinda. Program tersebut akan menyasar beberapa guru untuk bisa memberikan edukasi mengenai bermain basket hingga gaya hidup sehat.

FIBA Board Member Erick Thohir menyambut positif hal yang dilakukan oleh federasi basket dunia. Hal tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

“Program ini menunjukkan bagaimana olahraga dapat menjadi alat perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus membuka akses lebih luas bagi anak-anak di berbagai daerah,” kata Erick.

Baca Juga: Crystalin Tegaskan Komitmen Jangka Panjang Dukung Basket Nasional Lewat IBL

Program Basketball for Good sebelumnya telah berjalan di sejumlah kota, seperti Timika, Mataram, Kulon Progo, Sumbawa Barat, dan Ambon, dengan menjangkau 58 sekolah, 117 guru, serta 1.770 siswa. Keberhasilan tersebut menjadi fondasi bagi ekspansi program di 2026.

Melalui kolaborasi ini, FIBA menegaskan perannya tidak hanya sebagai badan pengatur bola basket dunia, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial melalui olahraga, dengan Indonesia sebagai salah satu fokus pengembangan di kawasan Asia.