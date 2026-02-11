FiberStar, CBN, dan Mustikaland Jalin Kemitraan Strategis Perluas Infrastruktur Digital

jpnn.com - PT Mega Akses Persada (FiberStar) dan PT Cyberindo Aditama (CBN) secara resmi mengumumkan kerja sama strategis dengan pengembang properti Mustikaland Development. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital di kawasan hunian dengan menyediakan jaringan fiber optik berkecepatan tinggi.

Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat modern akan konektivitas yang cepat dan stabil untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari bekerja dari rumah (work from home), belajar online, hingga penggunaan perangkat smart home.

Penyediaan jaringan ini akan mencakup seluruh kawasan hunian milik Mustikaland, di antaranya Mustika Park Place, Mustika Garden Tamansari, Mustika Village Sukamulya dan beberapa proyek strategis lainnya.

"Saat ini, tingkat kesiapan infrastruktur digital di tiga kawasan utama tersebut telah mencapai rata-rata 85%," kata CEO Mustikaland Development, David Sudjana, Rabu (11/2).

Tercatat sebanyak kurang lebih 2.000 unit homepass telah terjual dan siap untuk segera terkoneksi dengan layanan internet.

David Sudjana, menyebutkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun hunian yang relevan bagi keluarga muda Indonesia.

"Mustikaland tidak hanya membangun rumah secara fisik, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung gaya hidup digital," ujar David.

Senada itu, Commerce & Network Director FiberStar Marcelus Ardiwinata menyatakan bahwa sinergi ini akan memberikan fondasi digital yang kuat bagi penghuni untuk mendukung pertumbuhan ekosistem smart living.