Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komputer

FiberStar Pasang Starlink untuk Konektivitas Darurat di Lokasi Bencana Banjir

Jumat, 05 Desember 2025 – 12:03 WIB
FiberStar Pasang Starlink untuk Konektivitas Darurat di Lokasi Bencana Banjir - JPNN.COM
Customer Service Assurance Division Head, Wisnu Wardhana. Foto dok. FiberStar

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Perusahaan penyedia infrastruktur jaringan, FiberStar menyalurkan bantuan logistik dan konektivitas vital ke wilayah terdampak banjir bandang di Sumatra.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), FiberStar menghadirkan solusi hybrid yang menggabungkan paket kebutuhan dasar dengan layanan internet darurat berbasis teknologi satelit Starlink.

Bantuan Starlink itu difokuskan pada area terdampak yang sangat membutuhkan dukungan komunikasi cepat untuk koordinasi posko, relawan, dan aparat setempat.

Baca Juga:

Customer Service Assurance Division Head FiberStar, Wisnu Wardhana menjelaskan bahwa kecepatan adalah kunci dalam penanganan bencana. 

"Kami tidak hanya membawa bantuan logistik, tetapi juga menghadirkan akses internet yang dapat langsung digunakan oleh tim lapangan dan warga. Komunikasi yang lancar memungkinkan distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” tutunya, Jumat (5/12).

Langkah ini ditekankan sebagai bagian dari strategi besar FiberStar dalam membuka jalan bagi akselerasi digital di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Baca Juga:

Banyak titik bencana berada di area dengan tantangan geografis di mana jaringan fiber sulit menjangkau.

"Kami hadir untuk menjembatani kesenjangan digital ini dengan menghadirkan solusi hybrid, menggabungkan infrastruktur terestrial kami dengan teknologi satelit [Starlink],” tambah Wisnu Wardhana.

FiberStar pasang starlink untuk konektivitas darurat dan akselerasi digital korban banjir Sumatra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FiberStar  Starlink  konektivitas  Banjir Bandang 
BERITA FIBERSTAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp