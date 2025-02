Fiesta dari FWD Bantu Siswa Penyandang Disabilitas Melek Literasi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Literasi keuangan sejak dini merupakan hak semua orang, tak terkecuali penyandang disabilitas.

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (“PJI”), menghadirkan Financial Inclusion and Education for Successful Thoughts and Actions (“FIESTA”).

Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance Rudy F. Manik mengatakan Fiesta adalah sebuah program literasi keuangan interaktif untuk memberikan kesempatan yang sama dalam akses pengetahuan keuangan yang esensial bagi para siswa penyandang disabilitas.



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2008 di mana salah satu di dalamnya adalah kesetaraan kesempatan[1]. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan perhatian khusus melalui Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) sebagai upaya terus mendorong peningkatan inklusi keu?angan masyarakat khususnya pagi penyandang disabilitas[2].

Mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memiliki hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal keuangan.



Oleh karena itu, program Fiesta ini berfokus pada meningkatkan kepercayaan diri untuk memiliki tujuan keuangan, memahami prioritas, serta mengambil keputusan keuangan yang bijak.

“Literasi keuangan merupakan pengetahuan esensial yang perlu ditanamkan sejak dini, termasuk bagi para siswa penyandang disabilitas. Bekal pengetahuan ini dapat menjadi modal untuk hidup mandiri serta membantu mewujudkan masa depan yang mereka cita-citakan. FWD Insurance berkomitmen untuk mendorong literasi keuangan yang inklusif, termasuk bagi siswa penyandang disabilitas," jelas Rudy.



Program FIESTA digelar di SLB Negeri 2 Jakarta dan diikuti lebih dari 70 siswa penyandang disabilitas pendengaran dan intelektual dengan dukungan para guru.



Rudy juga menjelaskan dalam program FIESTA ini, para siswa dikenalkan bagaimana cara mendapatkan uang, menyimpan, dan menggunakan uang dengan bijak. Modul program disusun dalam bentuk aktivitas permainan dan visual yang menarik agar mudah dipahami oleh peserta yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda.



Selain itu, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang berfokus pada nasabah dengan dukungan teknologi digital itu memberikan literasi keuangan kepada siswa sekolah menengah pertama (SMP) melalui program JA SparktheDream yang juga bekerja sama dengan PJI.



“FWD Insurance berkomitmen untuk terus mendorong literasi keuangan yang inklusif dan menjangkau masyarakat yang lebih luas sebagai upaya kami dalam mewujudkan visi mengubah cara pandang masyarakat terhadap asuransi” tambah Rudy.(mcr10/jpnn)