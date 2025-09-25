FIFA Beri Sinyal Keras, Wacana 64 Tim di Piala Dunia 2030 Makin Sulit Terwujud

jpnn.com - Rencana kontroversial untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim tampaknya tidak akan mendapatkan lampu hijau dari FIFA.

Sinyal penolakan itu mencuat setelah Presiden FIFA Gianni Infantino melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh sepak bola Amerika Selatan di Trump Tower, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri Presiden Uruguay dan Paraguay, Presiden Conmebol, serta pimpinan federasi sepak bola Argentina, Uruguay, dan Paraguay.

Baca Juga: Presiden FIFA Bicara Kemungkinan Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Agenda utama diskusi adalah meninjau proposal yang diajukan Uruguay pada Maret 2025. Mereka mengusulkan agar turnamen edisi seabad Piala Dunia bisa menampung hingga 64 tim peserta.

Meski pembahasan resmi baru akan digelar dalam forum FIFA, sumber internal menyebut kans gagasan tersebut terwujud sangat tipis.

"Gianni (Infantino) tidak akan bisa mendapatkan dukungan Dewan, bahkan jika dia menginginkannya,” ujar seorang sumber dilansir dari The Guardian.

Baca Juga: 3 Kejutan dalam Skuad Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

Menurut sumber itu, mayoritas anggota yang hadir menilai wacana 64 tim justru berpotensi merusak kualitas Piala Dunia.

Selain memperpanjang jumlah pertandingan, risiko hadirnya banyak pertandingan yang tidak kompetitif dianggap bisa mengganggu model bisnis FIFA.