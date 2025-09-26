Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Luncurkan Maskot Piala Dunia 2026, Ada Kejutan di Dalamnya

Jumat, 26 September 2025 – 07:09 WIB
Maskot Piala Dunia 2026. Foto: FIFA.

jpnn.com - Atmosfer Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kian terasa.

FIFA resmi memperkenalkan tiga maskot yang akan menjadi wajah turnamen empat tahunan itu. 

Dalam pengumumannya pada Kamis (25/9/2025), FIFA menjelaskan ketiga maskot tersebut terinspirasi dari hewan khas masing-masing negara tuan rumah.

Amerika Serikat diwakili seekor elang bernama Clutch, Meksiko menghadirkan Zayu sang jaguar, sementara Kanada menampilkan rusa bernama Maple.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut kehadiran Clutch, Zayu, dan Maple bukan hanya sekadar simbol.

Mereka merepresentasikan semangat gembira, energi, dan persatuan yang ingin dihadirkan Piala Dunia 2026.

"Ketiganya adalah ikon dari atmosfer luar biasa yang akan tercipta. Saya bisa membayangkan mereka memberi semangat kepada anak-anak, menyapa legenda sepak bola, hingga tampil dalam perayaan di seluruh dunia,” ucap Infantino dalam keterangan FIFA.

Yang menarik, untuk pertama kalinya dalam sejarah, maskot Piala Dunia juga akan hadir di dunia game.

