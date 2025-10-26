Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Matchday: Indra Sjafri Pimpin Timnas U-22 Indonesia dengan Tanggung Jawab Penuh

Minggu, 26 Oktober 2025 – 16:04 WIB
Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri. Foto: PSSI.org

jpnn.com - Keputusan PSSI memberi kesempatan kepada Timnas U-22 Indonesia tampil di kalender resmi FIFA disambut penuh tanggung jawab oleh pelatih Indra Sjafri.

Indra Sjafri Tanggung Jawab Penuh

Juru taktik asal Sumatera Barat itu siap memanfaatkan FIFA Matchday November 2025 sebagai bagian penting dari persiapan menuju SEA Games 2025.

"Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U-22 untuk memanfaatkan FIFA Matchday November sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games saya apresiasi dan terima dengan tanggung jawab penuh," kata Indra.

"Ini bukan sekadar laga uji coba, tetapi bagian penting dari proses pembentukan tim yang solid dan siap bersaing di ajang sesungguhnya," ujar Indra Sjafri dalam keterangan resminya, Sabtu (25/10/2025).

Uji Coba Jadi Simulasi Kompetitif

Indra menjelaskan bahwa dua laga di kalender FIFA November mendatang bukan hanya formalitas, melainkan simulasi kompetitif untuk mengukur kesiapan tim.

Setelah sebelumnya menghadapi India, Indra memastikan lawan berikutnya akan dipilih secara lebih selektif dan sesuai kebutuhan taktis.

"Kami ingin laga uji coba yang bisa menggambarkan tekanan kompetisi sebenarnya di SEA Games. Lawan harus punya karakter yang menantang," tambahnya.

Seleksi Pemain Berdasarkan Data

Soal kemungkinan menambah pemain baru, Indra menegaskan seleksi akan dilakukan dengan hati-hati. Dia menyebut ada tiga aspek utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan komposisi tim.

Timnas U-22 Indonesia bakal tampil di FIFA Matchday, kesempatan yang bagus menurut Indra Sjafri

TAGS   Indra Sjafri  Timnas U-22  FIFA Matchday  SEA Games 2025  Timnas Indonesia 
