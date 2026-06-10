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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Matchday: John Herdman Menemukan Senjata Baru Timnas Indonesia

Rabu, 10 Juni 2026 – 10:27 WIB
FIFA Matchday: John Herdman Menemukan Senjata Baru Timnas Indonesia - JPNN.COM
Duel Timnas Indonesia (jersei merah) vs Mozambik (jersei putih) pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa (9/6/2026). Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyoroti perkembangan signifikan yang ditunjukkan anak asuhnya seusai menyapu bersih FIFA Matchday Juni 2026.

Juru taktik asal Inggris itu mengungkapkan lini serang Garuda kini makin produktif, ditambah efektivitas bola mati yang terus meningkat.

Dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday Juni 2026 menjadi bukti nyata kemajuan Timnas Indonesia.

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Setelah melibas Oman 3-0, Indonesia kembali menunjukkan taringnya dengan menundukkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (9/6/2026).

Meski kembali mencatatkan clean sheet, Herdman lebih antusias membahas peningkatan kreativitas dan efektivitas lini depan yang mulai mampu menciptakan ancaman bagi lawan.

Menurutnya, salah satu perkembangan paling mencolok terlihat dari situasi bola mati. 

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Ketika sebelumnya Indonesia kerap kesulitan memaksimalkan peluang dari set piece, kini skema tersebut mulai berubah menjadi senjata yang menakutkan.

"Saya melihat peningkatan yang sangat baik dalam situasi bola mati. Kami menjadi lebih berbahaya saat mendapatkan peluang dari set piece," ujar Herdman usai pertandingan.

Pelatih John Herdman mengaku sangat senang melihat perkembangan Timnas Indonesia. Salah satunya lini serang dan bola mati yang bisa menjadi senjata baru.

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TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  FIFA Matchday  Mozambik  Indonesia Vs Mozambik 
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