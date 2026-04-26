FIFA Matchday Juni 2026: Timnas Indonesia Hadapi Oman di GBK

Minggu, 26 April 2026 – 14:18 WIB
Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan lawan untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Informasi ini lebih dahulu diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Oman, yang memastikan timnya akan berhadapan dengan Skuad Garuda dalam laga uji coba internasional.

Dalam pernyataan resminya, Oman yang dikenal dengan julukan Al-Ahmar menyusun dua agenda penting selama periode jeda internasional. Selain menghadapi Indonesia, mereka juga dijadwalkan menantang Kuwait.

Pertemuan antara Indonesia dan Oman direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2026. Setelah itu, Oman akan melanjutkan tur mereka dengan menghadapi Kuwait di Bangkok, Thailand, empat hari berselang.

Kepastian ini sekaligus menjawab teka-teki yang sempat diutarakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Sebelumnya, Erick memberi sinyal federasi tengah mengunci satu lawan untuk laga pada awal Juni meski saat itu belum bersedia mengungkap identitasnya.

"Mudah-mudahan sudah dapat satu tanggal 5 (Juni) mudah-mudahan. Saya belum bisa bicara siapa, nanti ada black and white-nya dulu," ujar Erick. 

FIFA Matchday periode Juni 2026 sendiri berlangsung pada 1 hingga 9 Juni, di mana setiap tim nasional berkesempatan menjalani dua laga internasional.

