JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

FIFA Matchday Women's Series: Singapura Waspadai Kekuatan Fisik Timnas Putri Indonesia

Selasa, 02 Juni 2026 – 18:56 WIB
Pelatih Timnas Putri Singapura, Mihoko Ishida (kanan) dan pemain, Danelle Tan (kiri), dalam konferensi pers pramatch FIFA Series Women's Series di Bandung, Selasa (2/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Timnas putri Singapura mulai memanaskan persiapan menjelang menghadapi Timnas putri Indonesia pada ajang FIFA Matchday Women’s Series 2026 di Bandung.

Penyerang Singapura Danelle Tan mengaku antusias kembali berhadapan dengan Indonesia yang sudah beberapa kali menjadi lawan dalam beberapa tahun terakhir.

"Ya, saya rasa kami sangat bersemangat. Kami sudah sering bertandingan melawan Indonesia, jadi mereka adalah lawan yang sangat tidak asing."

"Selalu menyenangkan menguji kemampuan kami melawan Indonesia dan melihat sejauh mana perkembangan kami," kata Danelle dalam konferensi pers pramatch di Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Pemain yang merumput di luar negeri itu menilai laga melawan Indonesia akan menjadi ujian penting bagi Singapura yang kini tengah memasuki era baru di bawah pelatih Mihoko Ishida.

Menurutnya, skuad berjuluk Lionesses itu sedang beradaptasi dengan filosofi dan gaya bermain baru yang diterapkan pelatih asal Jepang tersebut.

"Ini akan menjadi pertandingan internasional pertama kami di bawah pelatih baru. Kami telah berlatih keras dan mencoba menerapkan ide-ide serta gaya bermain baru. Kami ingin melihat bagaimana hasil latihan itu bisa diterapkan saat menghadapi Indonesia dan Kamboja," ucapnya.

Meski cukup mengenal karakter permainan Garuda Pertiwi, Danelle menegaskan fokus utama timnya tetap pada peningkatan performa sendiri.

Singapura antusias menghadapi Timnas Putri Indonesia di FIFA Matchday Women's Series 2026. Danelle Tan dan Mihoko Ishida angkat bicara.

