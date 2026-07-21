Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Mulai Mengusut Ricuh Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Ada Sanksi?

Selasa, 21 Juli 2026 – 06:05 WIB
FIFA Mulai Mengusut Ricuh Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Ada Sanksi? - JPNN.COM
Gelandang Argentina Leandro Parades terlibat konfrontasi dengan pemain Spanyol Gavi. Foto: REUTERS/James Lang.

jpnn.com - Kericuhan yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina kini memasuki babak baru.

FIFA memutuskan membuka penyelidikan resmi untuk mengusut insiden yang melibatkan kedua tim.

Induk organisasi sepak bola dunia itu bahkan telah menunjuk jaksa disiplin dan etika untuk menangani kasus yang mencoreng partai puncak di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat.

Baca Juga:

Final sendiri berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Spanyol. Ferran Torres menjadi penentu gelar La Furia Roja melalui gol pada babak perpanjangan waktu.

Atmosfer pertandingan sudah memanas sejak penghujung waktu normal. Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras kepada Pau Cubarsi.

Ketegangan makin sulit dikendalikan beberapa saat setelah wasit meniup peluit panjang. Leandro Paredes terlibat adu mulut hingga bentrokan dengan sejumlah pemain Spanyol, termasuk Eric Garcia dan Gavi.

Baca Juga:

Insiden tersebut kemudian memancing reaksi pemain dari kedua kubu. Situasi berubah menjadi keributan massal sebelum akhirnya ofisial dan aparat keamanan masuk ke lapangan untuk melerai.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni juga terlihat berusaha menenangkan para pemainnya agar situasi tidak makin memburuk.

Kericuhan yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina kini memasuki babak baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FIFA  Spanyol Vs Argentina  Argentina  Spanyol  Piala Dunia 2026 
BERITA FIFA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp