FIFA Pasang Badan, Gol Penalti Swiss Dinyatakan Sah

Senin, 15 Juni 2026 – 12:01 WIB

jpnn.com, SAN FRANCISCO - FIFA buka suara terkait gol penalti Swiss ke gawang Qatar dalam laga Grup B.

Gol tersebut mengundang kritik dan memicu tudingan adanya kesalahan dalam proses VAR.

Momen panas itu terjadi saat Swiss mendapatkan penalti yang kemudian dieksekusi sempurna oleh Breel Embolo di San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, Minggu (14/6).

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Sebelum pelanggaran terjadi, tayangan ulang memperlihatkan Remo Freuler dan Embolo berada dalam posisi yang sangat tipis, sehingga memunculkan dugaan offside.

Perdebatan muncul karena publik tidak melihat tayangan animasi 3D offside yang biasanya ditampilkan untuk menjelaskan keputusan VAR.

Absennya visual tersebut membuat banyak suporter dan pengamat mempertanyakan keabsahan gol pembuka Swiss.

Menanggapi polemik yang berkembang, FIFA akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. FIFA membela keputusan wasit dan tim VAR.

"Selama pertandingan Qatar vs Swiss di San Francisco Bay Area, gangguan teknis singkat mencegah animasi grafik onside dihasilkan sebelum penalti yang diberikan kepada Swiss pada menit ke-14. Masalah tersebut segera teratasi," jelas FIFA.