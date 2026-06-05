FIFA Perketat Aturan Piala Dunia 2026, Suporter Dilarang Bawa Botol Minum ke Stadion

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA membuat keputusan yang langsung menyita perhatian para penggemar sepak bola dunia.

Suporter dilarang membawa botol minum dari luar ke dalam stadion.

Aturan baru tersebut menandai perubahan sikap FIFA. Sebelumnya, suporter masih diperbolehkan membawa botol plastik transparan kosong berukuran maksimal satu liter. Namun kini, kelonggaran itu dicabut sepenuhnya.

Dalam regulasi keselamatan terbaru yang mulai berlaku awal Juni 2026, FIFA menegaskan seluruh jenis botol minuman dari luar stadion tidak boleh dibawa masuk selama pertandingan berlangsung.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat keamanan di seluruh venue Piala Dunia.

FIFA menilai botol minum berpotensi menjadi benda yang dapat membahayakan apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh oknum penonton.

"Kami berkomitmen menjaga keselamatan pemain, ofisial, suporter, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pertandingan," tulis FIFA dalam keterangan resminya.

Tak hanya botol minum, berbagai wadah lain seperti kaleng, gelas, dan toples juga masuk dalam daftar barang yang dilarang.