Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Perketat Aturan Piala Dunia 2026, Suporter Dilarang Bawa Botol Minum ke Stadion

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:22 WIB
FIFA Perketat Aturan Piala Dunia 2026, Suporter Dilarang Bawa Botol Minum ke Stadion - JPNN.COM
Ilustrasi - Piala Dunia 2026. (ANTARA/pri)

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA membuat keputusan yang langsung menyita perhatian para penggemar sepak bola dunia.

Suporter dilarang membawa botol minum dari luar ke dalam stadion.

Aturan baru tersebut menandai perubahan sikap FIFA. Sebelumnya, suporter masih diperbolehkan membawa botol plastik transparan kosong berukuran maksimal satu liter. Namun kini, kelonggaran itu dicabut sepenuhnya.

Baca Juga:

Dalam regulasi keselamatan terbaru yang mulai berlaku awal Juni 2026, FIFA menegaskan seluruh jenis botol minuman dari luar stadion tidak boleh dibawa masuk selama pertandingan berlangsung.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat keamanan di seluruh venue Piala Dunia.

FIFA menilai botol minum berpotensi menjadi benda yang dapat membahayakan apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh oknum penonton.

Baca Juga:

"Kami berkomitmen menjaga keselamatan pemain, ofisial, suporter, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pertandingan," tulis FIFA dalam keterangan resminya.

Tak hanya botol minum, berbagai wadah lain seperti kaleng, gelas, dan toples juga masuk dalam daftar barang yang dilarang.

FIFA membuat aturan baru menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Suporter dilarang membawa botol minum demi keamanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  FIFA  Piala Dunia  Suporter 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp